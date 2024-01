Restauracja Szarpane w centrum Bydgoszczy działała jeden dzień i została zamknięta

Kłopoty na otwarciu restauracji Szarpane w Bydgoszczy

Restauracja zamknięta

Nazajutrz (27 stycznia) właściciele punktu ogłosili w mediach społecznościowych, że to już koniec działalności. W oświadczeniu czytamy m.in.: "Szarpane" to nie tylko jeden dzień otwarcia, ale wiele poprzedzających go tygodni ciężkiej pracy. Ostatnie dni i otwarcie zweryfikowały nasze plany i możliwości. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym jedzenie będzie przygotowywane od początku do końca własnymi siłami, począwszy od świeżych składników, przygotowywania sosów, sałatek i mięsa. Niestety, doszliśmy do wniosków, że nie jesteśmy w stanie sprostać procesom logistycznym i pojawiło się wiele kwestii nie do przeskoczenia. Przeliczyliśmy siły na zamiary i projekt "Szarpane" dobiegł końca i nie będzie kontynuowany. Dzień otwarcia był również naszym dniem zamknięcia.