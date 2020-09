Restauracja Trattoria Karczochy u Marii w Krakowie po Kuchennych Rewolucjach. Jak się zmieniła?

W Krakowie Magda Gessler zawita do położonej trzy kilometry od rynku włoskiej restauracji Trattoria da Maria. Prowadzi ją pochodząca z Rumunii, ale mieszkająca wiele lat we Włoszech Maria. Do Polski przyjechała dziesięć lat temu z ówczesnym partnerem, a obecnie wspólnikiem i przyjacielem Rizzierim. Prowadzenie restauracji jest jednak na głowie Marii. W kuchni dowodzi brat Rizziego Ingino. To on ma zapewniać prawdziwie włoski smak tutejszej pizzy i makaronów. Poza nim właścicielkę wspiera oddany zespół młodych ludzi, którym kobieta właściwie matkuje.

Cudowna, rodzinna atmosfera nie sprzyja jednak efektywnej pracy. Gości jest jak na lekarstwo, a włoskie dania najczęściej konsumują pracownicy. Lokal popada w coraz większe długi, które Maria i Rizzieri próbują łatać kolejnymi pożyczkami bankowymi.