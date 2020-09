Robert Lewandowski buduje restaurację "Wodny Świat" na Mazurach [zdjęcia]

Robert Lewandowski buduje restaurację na Mazurach

To jedna z efektowniejszych inwestycji na Mazurach w ostatnich latach. Wodny Świat to cały kompleks rekreacyjny, który zostanie wybudowany w giżyckim porcie. Będzie kosztował 71 mln zł. Projekt zrealizują cztery firmy, w tym Nowe Mazury 8, w której udziały ma Robert Lewandowski. Budowa ma ruszyć we wrześniu tego roku. Zatrudnienie w kompleksie znajdzie 30 osób, a Wodny Świat ma być gotowy 31 grudnia 2021 roku.