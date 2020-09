Bon turystyczny. Na co można wydać 500 plus na wakacje? Lista wydatków ograniczona!

Bon turystyczny rusza od 31 lipca - od tego dnia, jak ogłosiło Ministerstwo Rozwoju, będzie można rejestrować się na platformie elektronicznej ZUS i aktywować bon turystyczny 500 plus dla każdego dziecka. Sprawdź, na co można wydać bon turystyczny 500 plus. Uwaga: lista wydatków będzie ograniczona!Czytaj więcej na kolejnych slajdach. Aby przejść dalej przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Bon turystyczny rusza od 31 lipca - od tego dnia, jak ogłosiło Ministerstwo Rozwoju, będzie można rejestrować się na platformie elektronicznej ZUS i aktywować bon turystyczny 500 plus dla każdego dziecka. Sprawdź, na co można wydać bon turystyczny 500 plus. Uwaga: lista wydatków będzie ograniczona!

ZUS: bon turystyczny dla każdego dziecka Rusza bon turystyczny 500 plus. Za wypłaty odpowiada ZUS. Bon turystyczny trafi do rodziców jeszcze w te wakacje. Program socjalny był opracowywany od maja 2020. W ostatecznej wersji bon turystyczny będzie wynosił 500 zł i dostaną go rodzice dzieci do lat 18. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota będzie wynosić 1000 zł. Jak dostać 500 plus na wakacje? Sprawdź!

Kiedy bon turystyczny? O bon turystyczny będzie można się starać już wkrótce. Wiceminister Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy podał kolejne daty startu programu. Najpierw resort zapowiadał gotowość na 26 lipca. Teraz wiemy, że bon turystyczny startuje 1 sierpnia (od 31 lipca będzie można się rejestrować na PUE ZUS). Pięć dni wcześniej rozpocznie się rejestracja na platformie ZUS przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które będą uczestniczyć w programie socjalnym. To właśnie ZUS będzie bowiem realizował wnioski o bon turystyczny 500 plus.

Bon turystyczny: jak złożyć wniosek Jak złożyć wniosek o bon turystyczny? Dobra informacja jest taka, że w praktyce żadnego wniosku nie trzeba składać. Od 31 lipca trzeba się zalogować lub zarejestrować na Platformie Usług Elektronicznych. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po weryfikacji zgłoszenia otrzymamy na wskazany numer telefonu lub adres poczty email kod elektroniczny. Będzie go można wykorzystać do końca marca 2022 roku. To jednorazowe świadczenie, którego nie można wymienić na gotówkę.

Z PUE ZUS korzystało do tej pory 4,5 mln Polaków. - To było ogromne wyzwanie, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Bon turystyczny: na co można wydać pieniądze? Bon turystyczny 500 plus możemy wydać u przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego, które będą zarejestrowane na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ma się na niej znaleźć około 100 tysięcy podmiotów i lista będzie opublikowana w internecie. Podstawową rolą POT jest publikacja listy przedsiębiorców, u których będzie można zrealizować bon. Listę będzie generował system teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do naszych zadań będą należały także czynności sprawdzające w odniesieniu do tych podmiotów - mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Na co można wydać bon turystyczny 500 plus Bonem turystycznym będzie można płacić tylko za usługi turystyczne realizowane na terenie Polski i zarejestrowane w Polskiej Izbie Turystyki. W praktyce bonem turystycznym 500 plus możemy opłacić noclegi w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych, a także zorganizowane wczasy, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Jak zaznaczono w ustawie "płatności dokonuje się za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka".

500 plus na wakacje: na co wydać? W ustawie o Polskim Bonie Turystycznym mowa o "usługach hotelarskich" i "imprezie turystycznej". Co oznaczają te terminy? Usługi hotelarskie to rzecz oczywista. Natomiast imprezą turystyczną jest: „połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełnia warunek, że zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie te usługi”.

Bon turystyczny: gdzie złożyć wniosek Czyli w skrócie: za lody dla dziecka w czasie rodzinnej wycieczki nie zapłacimy bonem turystycznym 500 plus, ale jeśli wizyta w lodziarni będzie połączona np. z wycieczką rowerową, organizowaną przez zarejestrowanego przedsiębiorcę turystycznego, to będziemy mogli w ten sposób wykorzystać bon turystyczny 500 plus. To samo dotyczy np. podróży na wakacje: bonem turystycznym nie opłacimy tankowania samochodu. Ale podróż dziecka na kolonię, którą zapewnia organizator wypoczynku - już tak.

Bon turystyczny 500 plus - ważne informacje z bonu turystycznego możemy korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty 500 zł

nie musimy bonu realizować w tym roku, mamy czas do końca marca 2022 roku

bonem turystycznym możemy opłacić wakacje wyłącznie na terenie Polski

przed realizacją Bonu Turystycznego musimy sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana na liście Polskiej Organizacji Turystycznej

