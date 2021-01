Rodzice uczniów SP nr 13 w Grudziądzu protestują przeciw jej likwidacji: -Dla naszych dzieci to drugi dom

Pod Specjalną Szkołą Podstawową nr 13 przy ul. Sikorskiego, którą chcą zlikwidować władze Grudziądza, zebrali się dziś rodzice uczniów. - Nie chcemy słyszeć o zamknięciu tej placówki. My chcemy jej rozwoju! - denerwują się. Napisali też pismo m.in. do Rzecznika Praw Dziecka i radnych Grudziądza.

Rodzice przyznają, że po tym jak dowiedzieli się o planach prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego dotyczących likwidacji SP nr 13 do której uczęszczają ich dzieci, polały się łzy. I nie tylko... Monika Szymańska, matka jednej uczennicy z SP 13: - Czternaście lat pracowaliśmy z córką, aby osiągnąć jakikolwiek sukces w jej rozwoju. Cały sztab ludzi tutaj oddał się temu i co? Teraz zamknąć tę szkołę?! Gdy nasze dzieci dowiedziały się, że szkoła ma być zamknięta, zaczęły się zacinać. Dzwonimy do psychiatrów o wsparcie, o dodatkowe leki. Moja córka przeżywa to bardzo, płacze na lekcjach. Powiedziała, że albo do tej szkoły... - łamie się głos pani Moniki... - Albo zacznie mieć myśli samobójcze. To tutaj czuje się jak w drugim domu. Bezpiecznie.

Pani Monika także dodaje, że córka uczęszczała do wielu szkół. - Ale dzieci ze schorzeniami takie jak nasze są odtrącane, wyśmiewane. W oddziałach integracyjnych nauczyciele nie mają pojęcia jak z nimi pracować. A tutaj są małe klasy i indywidualne podejście do każdego ucznia. Wykwalifikowana kadra.

Matka płakała, syn płakał Historię swojego syna opowiada Elżbieta Urbaniak: - Mój syn chodził do "dwudziestki" na Rządzu. Nie nadążał z programem. Trafiliśmy do "trzynastki". I to tutaj dopiero się otworzył. Nauczyciele poświęcają każdemu dziecku dużo uwagi i opieki. Tu jest ich drugi dom. Gdy dowiedziałam się, że szkoła ma zostać zlikwidowana był płacz. Ja płakałam, syn płakał. Pani Elżbieta jak i inni rodzice obecni na spotkaniu z mediami, podnosi że jednym z problemów gdy ich dzieci trafią do Zespołu Placówek Rewalidacyjno-Edukacyjnych przy Parkowej, w skład którego wchodzi Specjalna Szkoła Podstawowa nr 14 (przyp. red. taki plan mają władze Grudziądza po zlikwidowaniu SP 13) jest dojazd! - Przecież komunikacja jest fatalna! - grzmią rodzice. - A bezpłatne dowozy szkolnym busem mają być ewentualnie tylko dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Rodzice mieli pomysł na rozwój szkoły. Władze Grudziądza były na "NIE" Rodzice także dzielą się pomysłem jaki mieli na rozwój SP nr 13. Niestety, obecne władze Grudziądza, nie odpowiedziały pozytywnie na ich projekt. - W maju 2019 roku poszliśmy do pana prezydenta aby przedstawić mu wniosek o utworzenie przy SP nr 13 szkoły przysposabiającej do pracy - wspomina Grażyna Adrych, rodzic ucznia SP nr 13. - Niechętnie zostaliśmy przyjęci, ale obiecano nam pochylić się nam tym projektem. Po czym... dostaliśmy odpowiedź odmowną. Grażyna Adrych także zauważa, że już od dwóch lat nie było rekrutacji do "zerówki" i pierwszej klasy w SP nr 13. - Mało tego, od dłuższego czasu nigdzie w żadnych folderach edukacyjnych nie ma oferty SP nr 13. Wszędzie jest tylko mowa o SP nr 14 - dodaje Grażyna Adrych. - W naszej opinii to celowe działanie, aby nikt nie dowiadywał się o tej szkole i spadał nabór.

Przewodnicząca rady rodziców SP 13: - Co to za biznes, że traktuje się dzieci i nauczycieli jak popychadła?! Paulina Wiszkowska, przewodnicząca rady rodziców SP nr 13: - Nasze inicjatywy nie mają znaczenia dla władz miasta. Ta szkoła, w naszej ocenie jest celowo wygaszana. To, że dowiedzieliśmy się z mediów o zamiarach prezydenta było totalnym szokiem i brakiem szacunku dla nas. Prezydent powinien z nami rozmawiać, czy mamy pomysły na rozwój tej szkoły, a nie ją zamykać.

Pani Paulina wprost zwraca się z pytaniem do prezydenta: - Niech pan mi powie, jaki biznes w tym wyczuliście, że chce pan posłać blisko 60 dzieci i 31 nauczycieli na bruk?! Że traktujecie ich jak popychadła?!

Proszą o interwencję Rzecznika Praw Dziecka Rodzice napisali pismo m.in. do Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka. Czytamy m.in. "My rodzice jesteśmy przerażeni całą sytuacją. Martwimy się o nasze dzieci. Przeniesienie ich, rozłąka może zniweczyć lata pracy, nauki jaką nauczyciele i rodzice włożyli w to, aby pomóc im w miarę funkcjonować w społeczeństwie. (...). Nie możemy zgodzić się na to aby kosztem niepełnosprawnych dzieci miasto szukało oszczędności i przekładało dobro dzieci nad swoje niedorzeczne plany". Kolejny dokument "protest przeciwko likwidacji SP nr 13" rodzice i opiekunowie wystosowali m.in. do radnych Grudziądza. Czytamy m.in. "Miarą człowieczeństwa jest stosunek do najsłabszych i niepełnosprawnych. Tą decyzją władze miasta wydały o sobie opinię. (...) "Jesteśmy mieszkańcami Grudziądza i całymi rodzinami głosowaliśmy za zmianą władz miasta, mając nadzieję na poprawę naszego losu, a zwłaszcza naszych dzieci dotkniętych przez życie. A tymczasem napotkaliśmy się na mur znieczulicy i nie liczenie się z ludzkimi istnieniami, w myśl pomyślnych rozwiązań ekonomicznych, ale tylko dla pomysłodawców i ich zaplecza politycznego".

Przypomnijmy. Decyzja o likwidacji SP nr 13 według władz Grudziądza jest podyktowana zbyt małą ilością uczniów, co pociąga zbyt wysokie koszty utrzymania. W związku z tym z budżetu miasta dokładane jest ok. 2,3 mln zł do jej działalności. Opinię w sprawie zamknięcia musi wydać też Kuratorium Oświaty, a ostateczna decyzja leżeć będzie w rękach radnych. W budynku po SP 13 ma powstać Centrum Senioralne.

