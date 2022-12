Rodzinę z Bydgoszczy czeka eksmisja. Czwórka dzieci ma trafić do lokalu socjalnego. - A my na bruk - mówią rodzice

Rodzina z Bydgoszczy mieszka w bloku wojskowym. - Wprowadziliśmy się 19 lat temu - zaczyna mężczyzna. - Wcześniej teść tutaj mieszkał. Zadłużył mieszkanie i część jego długu przeszła na nas. Wiedzieliśmy o zobowiązaniu, ale go nie spłaciliśmy. Przez lata był spokój.

Oferta mieszkania z miasta

Magdalena Marszałek, rzecznik Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zna temat. - ADM w listopadzie bieżącego roku na podstawie wydanej dyspozycji od właściciela przedłożyła rodzinie ofertę najmu socjalnego lokalu celem realizacji wyroków eksmisyjnych z powództwa Agencji Mienia Wojskowego - wyjaśnia. - Oferta do teraz nie została przyjęta. Nie są nam znane powody, dla których wyroki o eksmisję zapadły wyłącznie w stosunku do małoletnich dzieci z pominięciem opiekunów ustawowych. ADM nie posiada żadnych akt WAM-u w tej sprawie, gdyż nie była stroną toczącego się sporu.

Nakaz eksmisji

W Agencji Mienia Wojskowego tłumaczą, że już w 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał wyrok zaoczny, nakazujący małoletnim opuszczenie mieszkania i oddanie go agencji. Sąd przyznał dzieciom prawo do lokalu socjalnego i wstrzymał wykonanie wyroku do czasu wskazania przez gminę Bydgoszcz lokalu dla pozwanych.