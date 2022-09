Rolnicy kupują teraz agregaty i starają się oszczędzać inwestując w odnawialne źródła

- Gdyby na naszej fermie przez na przykład pięć godzin nie było prądu, to moglibyśmy stracić co najmniej kilkadziesiąt świń - mówi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, producent trzody chlewnej z pow. żnińskiego, który przypomina, że w dzisiejszych czasach nie da się gospodarować bez prądu. Dotyczy to szczególnie tych gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.

Kiedyś odebrali bolesną lekcję, gdy doszło do awarii. Ponieśli straty i zdecydowali się na kupno takiego agregatu prądotwórczego, który zasili energią całe gospodarstwo. - To mocny agregat, który może być podłączony do ciągnika (o mocy co najmniej 150 KM) - mówi Ryszard Kierzek. - Jego uruchomienie zajmuje maksymalnie kwadrans.