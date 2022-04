Rolnicy powinni się szczepić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Wiosna to dobry czas

W 2019 r. w Polsce oddziały KRUS wypłaciły 294 odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek odkleszczowej choroby zawodowej. To 87,8 procent wszystkich odszkodowań. 282 przypadki dotyczyły boreliozy, a 12 kleszczowego zapalenia mózgu (KZM).

W 2020 roku kleszczowe zapalenie mózgu odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim raz, w 2019 były trzy przypadki. Na terenie kraju w 2020 roku odnotowano 158 przypadków KZM.

Nie można się zaszczepić przeciw boreliozie, ale można przeciw KZM.

To choroba, która daje objawy podobne do grypy. Towarzyszą jej: gorączka, bóle głowy, nudności i wymioty. Zwykle przebiega łagodnie, ale w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego – porażenia nerwów, niedowładów kończyn.