Rolnicy przekazali wojewodzie postulaty. Potrzebują pomocy

Dokładają 200 zł do tucznika

- Chcemy przedyskutować trudne sprawy - mówił Tadeusz Mądry, przedstawiciel rolników, podczas spotkania z wojewodą w urzędzie. I jako przykład podał dramatyczną sytuację na rynku trzody chlewnej.

- Do sprzedanego tucznika dokładam już dwieście złotych! - mówił jeden z producentów trzody chlewnej. - Tak źle jest co najmniej od roku. Rozumiem, że jest kryzys ogólnoeuropejski, ale dlaczego nikt nie kontroluje ile wieprzowiny wjeżdża do Polski? Zakłady kupują towar z Holandii, Niemiec, a naszych świń nie chcą kupować!