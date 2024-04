Rolnicy uzbierali pieniądze na ciągniki zniszczone na blokadzie pod Żninem. Nie mogą się doprosić wypłaty

Przypomnijmy. Do wypadku doszło 21 marca br., krótko po północy, w czasie rolniczej blokady drogi ekspresowej nr 5 w Rogowie pod Żninem. Rozpędzony TIR uderzył w ciągnik i pchał go około 50 metrów, przy okazji uderzając w trzy inne ciągniki. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, ale cztery traktory zostały zniszczone, jeden poszedł do kasacji.