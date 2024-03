Rolnicy w Kujawsko-Pomorskiem walczą o umorzenie podatku rolnego. Liczne wnioski w regionie

Wnioski indywidualne są składane na urzędowych drukach. Rolnicy uczestniczący w proteście 18 marca od razu wypełniali je w urzędzie.

- Teraz wszystkie są rozpatrywane. Czekamy na jakieś decyzje rządowe o ewentualnej rekompensacie dla gmin, gdybyśmy chcieli obniżyć stawkę podatku - mówi Andrzej Brzeziński. - Jestem burmistrzem ostatnie tygodnie, niech więc decyzję w tej sprawie podejmie nowa rada miejska. Nie chcę jej wrzucać na minę, bo w przypadku naszej gminy to wydatek 1,4 mln zł. Może by nas to nie zabiło, ale to są duże pieniądze, co oznaczałoby rezygnację z jakichś inwestycji.