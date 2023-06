Rolnicy z Kujaw i Pomorza laureatami konkursu WWF

- Praktyk, które przyczyniają się do ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref – wyjaśnia WWF Polska.

Celem konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego od 2009 r. pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promowanie praktyk ograniczających odpływ z gospodarstwa do wód związków azotu i fosforu.

Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, których gospodarstwa znajdują się w zlewisku Bałtyku, zostało wyróżnionych za stosowanie praktyk ograniczających spływ substancji odżywczych do wód. Wszyscy zdobywcy tytułu Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego z własnej inicjatywy podjęli dodatkowe wysiłki, aby pomóc w ratowaniu naszego morza. Przyznając tę nagrodę, WWF chce podkreślić, jak ważne są to praktyki oraz promować ich przykłady w całym regionie.

Źródło: WWF