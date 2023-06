Susza potwierdzona w Kujawsko-Pomorskiem w czterech uprawach. Największe straty są w zbożach jarych

Najgorzej w naszym regionie jest w zachodniej części Kujaw. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa monitorował wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego ocenia zagrożenie suszą i średnia dla zachodnich Kujaw wyniosła od -150 do -169 mm, podczas gdy średnia w Polsce to – 70 mm.