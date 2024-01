Rolnicy z okolic Łasina jadą na protest w Nowym Mieście Lubawskim. Protesty rolników także w pow. wąbrzeskim - zdjęcia

- To nie pierwszy protest, który organizuję, ale nie przypominam sobie, aby rolnicy byli aż tak zdeterminowani. Może tylko przy "Piątce dla zwierząt"... - mówił we wtorek "Gazecie Pomorskiej" Kamil Kalita, organizator protestu. I dodawał: - Spodziewałem się, przyjazdu 150 ciągników, ale wciąż odbieram telefony od ludzi z terenu naszego województwa, którzy zapowiadają swój przyjazd do nas, więc zapewne będzie nas więcej.