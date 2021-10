Rolnik NIEprofesjonalny czyli Michał Nowacki, to podwójny zwycięzca! Rolnik Roku 2021 Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Rolnik Innowacyjny

Na Facebooku obserwuje go około 11 tysięcy osób. Jeśli chodzi o YouTube - ma 40,4 tys. subskrybentów. Działa także na Instagramie, Twitterze i biznesowym Linkedin. Mowa o 26-letnim Michale Nowackim, który działa w sieci jak rolnik NIEprofesjonalny. Profesjonalizmu jednak nie można mu odmówić, to właśnie on zdobył - podczas Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy - aż dwa tytuły.

Michał Nowacki (Kruszka, gmina Cekcyn, powiat tucholski) został Rolnikiem Roku 2021 Woj. Kujawsko-Pomorskiego w kategorii do 100 ha, ale również Innowacyjnym Rolnikiem.

Jego gospodarstwo rodzinne jest nastawione na produkcję roślinną, ale także na trzodę chlewną - stado 85 loch w cyklu zamkniętym.