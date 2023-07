Na Kujawach i Pomorzu jest ciepło, coraz cieplej, a w weekend będzie upalnie. Mamy prognozę pogody

Po niemal upalnym poniedziałku (maksymalnie 28 stopni Celsjusza) we wtorek temperatura powietrza „na chwilę” (bo tylko tego dnia) sięgnie 26 stopni. Tak się stanie, bowiem wschodni wiatr zmieni się na nieco chłodniejszy północno – zachodni.

- W środę powieje umiarkowanie z zachodu, przynosząc w najcieplejszym momencie 28 stopni. Jednak tego dnia przez nasz region przejdzie front atmosferyczny, może pojawić się deszcz i zagrzmieć. W czasie burzy wiatr zdecydowanie nasili się – wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl.

We czwartek i piątek, po przejściu wspomnianego frontu atmosferycznego, temperatura ustali się na znośną – 25 do 26 stopni.

Jednak w sobotę, przy południowo-zachodnim wietrze wiejącym aż z okolic zwrotnika, słupek rtęci w termometrach podniesie się do 28-29 kresek powyżej zera. To będzie zapowiedź jeszcze wyższej temperatury w niedzielę 16 lipca. Mowa o 30-32 stopniach, co oznacza upał. W poniedziałek maksymalne wartości to 28-29 stopni.