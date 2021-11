Rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy na Finał WOŚP we Włocławku w 2022 roku [zdjęcia]

W 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz trzydziesty. Finał WOŚP zaplanowano na 30 stycznia 2022 roku. 8 listopada 2021 roku rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy, którzy chcą pomóc w zbiórce środków w czasie jubileuszowego Finału. We Włocławku kwestować będzie 500 osób. Jak można zostać wolontariuszem WOŚP?

Trwają przygotowania do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30. Finał WOŚP zaplanowano na 30 stycznia 2022 roku. Tym razem zebrane fundusze przeznaczone zostaną na wsparcie okulistyki dziecięcej – zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

We Włocławku sztab WOŚP już działa. Mieści się w klubie Stara Remiza. Po dwóch latach przerwy szefową sztabu ponownie została Beata Krajewska. - Liczymy przede wszystkim na ofiarność włocławian, bo tak się świetnie składa, że z roku na rok ta ofiarność wzrasta, pieniędzy przybywa. A że te pieniądze będą bardzo dobrze wydane, to jesteśmy o tym przekonani. 30. finał na rzecz okulistyki. A tegoroczna (2021 – przypis redakcji) zbiórka została przeznaczona na laryngologię. Nasz włocławski szpital także z tego skorzystał. Bardzo się z tego cieszymy, bo to jest namacalna, widoczna pomoc WOŚP dla Polaków – mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Przypomnijmy, że ostateczna kwota zebrana podczas 29. Finału WOŚP we Włocławku (podana 15 marca 2021) wyniosła 291 368,88 zł. Dodajmy, że do szpitala we Włocławku trafi jeden z systemów mobilnej endoskopii giętkiej, zakupiony ze zbiórki w ramach 29. Finału WOŚP zorganizowanej w styczniu 2021 roku.

Rejestracja wolontariuszy na 30. Finał WOŚP we Włocławku

Rejestracja wolontariuszy, którzy chcą pomóc w 30. Finale WOŚP – w styczniu 2022 roku, rozpoczęła się 8 listopada 2021 roku. Osoby, które chcą dołączyć do grona wolontariuszy we Włocławku, muszą zarejestrować się na stronie www.iwolontariusz.wosp.org.pl. Następnie trzeba się zarejestrować (osoby, które były już wolontariuszami w poprzednich latach – muszą się tylko zalogować. Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy swoimi danymi, wybrać sztab #395 Centrum Kultury Browar B. Włocławek i wysłać zgłoszenie. Beata Krajewska, szefowa sztabu WOŚP we Włocławku zaznacza, że osoby, które będą miały problem z rejestracją online, mogą zgłosić się po pomoc do sztabu mieszczącego się w klubie Stara Remiza. Czynny jest codziennie od godz. 7:30 do 19:30.

30 stycznia 2022 roku na ulicach Włocławka kwestować będzie 500 osób. Przypomnijmy, że kwestować mogą także osoby niepełnoletnie. W ich przypadku wymagana jest jednak zgoda rodziców bądź opiekunów i to oni w czasie Finału WOŚP sprawują opiekę nad wolontariuszem i jego puszką. Wolontariusze mogą także założyć swoje e-skarbonki. Do sztabu we Włocławku można już także zgłaszać przedmioty na licytacje.

- Sztab powstał w klubie Stara Remiza. Będziemy to miejsce rozkręcali rockendrolowo. Klub Stara Remiza to oczywiście obiekt piękny, zabytkowy, dostojny, ale mam nadzieję że go troszeczkę rozkręci nasza sztabowa młodzież. - Zapraszam chętnych, którzy chcieliby się do sztabu przyłączyć i mają pomysły na 30. Finał, bo chcielibyśmy, żeby był wyjątkowy - mówiła Beata Krajewska, dodając że na więcej szczegółów dotyczących finałowych imprez jest jeszcze za wcześnie.