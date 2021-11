Te projekty walczą o tytuł „Lokalnego produktu” we Włocławku. Trwa głosowanie [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Na konkurs „Lokalny produkt”, przedsiębiorcy z Włocławka nadesłali trzy propozycje. Wszystkie przeszły do dalszego etapu. W listopadzie 2021 roku mieszkańcy zadecydują, który z nadesłanych projektów, nawiązujących do historii i tradycji Włocławka, otrzyma nagrodę w wysokości blisko 30 tysięcy złotych i przynajmniej przez rok będzie dostępny w ofercie. Głosowanie rozpoczęło się 3 listopada 2021 roku. Zwycięzcę konkursu poznamy do 1 grudnia 2021 roku.