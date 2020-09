Rusza bon turystyczny! Jak złożyć wniosek w ZUS. Kto dostanie 500 plus na wakacje? [zasady i informacje, FAQ]

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym została przegłosowana w Sejmie 15 lipca. Prace nad 500 plus na wakacje trwały od maja. W ostatecznym bon turystyczny 500 plus będzie przysługiwał dzieciom i młodzieży do lat 18 (w przypadku niepełnosprawnego dziecka bon będzie wynosił 1000 zł).

Bon turystyczny: jak aktywować wniosek w ZUS Bon turystyczny 500 plus wniosek w ZUS. Co to jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS? To platforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługiwać będzie 500 plus na wakacje. Trzeba zarejestrować się lub zalogować do PUE (jeśli mamy już swój profil) i potwierdzić lub zaktualizować dane adresowe. Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Jak dostać 500 plus na wakacje? Gdzie złożyć wniosek o bon turystyczny?

Jak dostać bon turystyczny - instrukcja Bon turystyczny - jak aktywować wniosek w ZUS. Bon 500 plus na wakacje czeka na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejdź do zakładki „Polski Bon Turystyczny”. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego. To tam dostaniesz bon turystyczny w postaci kodu elektronicznego i tam będziesz dostawać potwierdzenia płatności.

To realne i szczególnie potrzebne dzisiaj wsparcie zarówno dla branży turystycznej, która najbardziej odczuła negatywne skutki pandemii, ale też wsparcie dla rodzin z dziećmi - przekonuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Kto dostanie bon turystyczny 500 plus Prawo do bonu turystycznego 500 plus mają dzieci do lat 18, które otrzymują świadczenie 500 plus. Senat bon wakacyjny rozszerzył także dla dzieci, których rodzice pracują za granicą. Natomiast w ustawy wypadło 500 plus na wakacje dla emerytów. W sumie bon wakacyjny dostanie około 6,5 miliona osób. Wartość programu to 3,5 mld zł.

Gdzie można płacić bonem turystycznym 500 plus? Na co można wydać 500 plus na wakacje? Płatności w formie elektronicznej dokonamy u przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego, które będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Pod warunkiem, że sprzedawca usług zostanie zarejestrowany na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Lista tych firm i organizacji zostanie opublikowana w internecie przez POT. Po raz pierwszy 1 sierpnia, ale będzie aktualizowana. Bonem turystycznym 500 plus będziemy mogli płacić m.in. za noclegi w hotelach, za wynajem kwater w ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych. Będziemy mogli także 500 plus wykorzystać przy opłacaniu kolonii, obozów harcerskich, sportowych czy rekreacyjnych dla dzieci.

Bon turystyczny - aktywacja w ZUS zaloguj się lub zarejestruj na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce „Ogólny” będzie zakładka „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”

Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny mail oraz numer telefonu komórkowego

W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu. Polska Organizacja Turystyczna jest przygotowana na wykonywanie zadań związanych z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym. Podstawową rolą POT jest publikacja listy przedsiębiorców, u których będzie można zrealizować bon. Listę będzie generował system teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jak odebrać Bbon turystyczny 500 plus na wakacje Bon turystyczny 500 plus - są jednak pewne wątpliwości. 500 plus powinniśmy wydać wyłącznie na wypoczynek dziecka. W ustawie czytamy: "Osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze". To rodziłoby pewne problemy, choćby w przypadku braku opłat w hotelu dla najmłodszych dzieci. Według Ministerstwa Rozwoju podkreśla, aby w takich sytuacjach nie traktować zapisów w ustawie dosłownie. Taką opinię wiceministra Andrzeja Gut-Mostowego cytowało Radio Zet.

Kiedy będzie bon turystyczny 500 plus na wakacje? Do kiedy mogę wykorzystać 500 plus na wakacje? Bon wakacyjny 500 plus z tego roku będzie można wykorzystać aż do końca marca 2022 roku. Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty 500 plus na wakacje. Nie ma możliwości, aby bon 500 plus na wakacje zamienić na gotówkę.

Bon turystyczny 500 plus - czy jest limit zarobków? Nie. 500 plus na wakacje dostanie każde dziecko niezależnie od dochodów rodziców. Kto dostanie bon turystyczny 500 plus osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do: świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

osoba, która w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko (np. urodziny dziecka w przyszłym roku), na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.

bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą

Bon turystyczny - pytania i odpowiedzi Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko? Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłacić gotówką, kartą lub przelewem. Co zrobić, jeśli dziecko nie płaci za pobyt w hotelu? Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność.

, możesz złożyć odwołanie do ministra ds. turystyki – wiceministra rozwoju. Jak zapłacić bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne? Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”) SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musisz go podać recepcjoniście.

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu. Czy można płacić bonami za kilkoro dzieci podczas jednej płatności? Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden numer bonu, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci, tzn. jeśli ktoś ma 3 dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.

