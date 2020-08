500 plus na wakacje także dla emerytów? Jest decyzja! Zobacz, kto dostanie bon turystyczny? [zasady i informacje]

500 plus na wakacje dla emerytów? Jest decyzja Sejmu. Posłowie z komisji polityki społecznej i rodziny odrzucili poprawkę senatu, aby bon turystyczny 500 plus na wakacje dotyczył także emerytów i rencistów. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym 500+ została już przegłosowana i podpisana przez prezydenta. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, program 500 plus na wakacje zostanie uruchomiony 26 lipca. Kto dostanie bon turystyczny? Jak złożyć wniosek o 500 plus na wakacje? Sprawdź najnowsze informacje.

500 plus na wakacje także dla emerytów? Jest decyzja! Polski Bon Turystyczny 500 plus na ostatniej prostej! Początkowo miał wynosić 1000 zł i trafić do każdego zatrudnionego Polaka. Ostatecznie ograniczono projekt do dzieci i 500 zł na wakacje. Obejmie około 3,5 miliona dzieci i będzie kosztował budżet państwa ok. 6,5 mld zł. Będzie to jednorazowe świadczenie w postaci kodu elektronicznego, które będzie można zrealizować do końca marca 2022 roku. Bon turystycznego nie można wymienić na gotówkę.

Kto dostanie 500 plus na wakacje? 500 plus także dla emerytów i seniorów? Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym 19 czerwca została przegłosowana w Sejmie, ale na początku lipca senatorzy zaproponowali kilka istotnych poprawek. Najwięcej emocji wzbudził pomysł rozszerzenia świadczenia także dla emerytów i rencistów. Przeciwnicy argumentowali, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła na wysokość rent i emerytur. Ostatecznie taka poprawka Senatu znalazła się w projekcie ustawy.

Kiedy będzie 500 plus na wakacje? 500 plus na wakacje także dla emerytów? Poprawki Senatu zaopiniowała sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Z projektu ustawy zniknęły dwie istotne poprawki. Przede wszystkim - 500 plus na wakacje NIE dostaną emeryci i renciści, jak chcieli senatorzy. Posłowie postanowili za to przyjąć poprawkę, zgodnie z którymi bonem turystycznym objęte zostaną dzieci rodziców, którzy pracują za granicą. To dotyczy około 200 tys. dzieci w Polsce.

Dla kogo bon 500 plus na wakacje? Sejmowa komisja nie uwzględniła także pomysłu senatorów, aby rozszerzyć definicję imprezy turystycznej. To ma istotne znaczenie dla sposobu wydawania 500 plus na wakacje. Gdyby poprawka Senatu została zaakceptowana, to bonem turystycznym moglibyśmy opłacić także dodatkowe atrakcje turystyczne np. wypożyczenie kajaka czy roweru. Posłowie zdecydowali jednak, że bon turystyczny 500 plus ma objąć wyłącznie oferty przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego. Ich listę przygotowuje Polska Organizacja Turystyczna i zostanie opublikowana w internecie.

500 plus na wakacje. Na co można wydać bon turystyczny? opłacenie noclegów w hotelu

pobyt w pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym

wyjazd dzieci na kolonie, obozy harcerskie, sportowe i rekreacyjne

Kiedy będzie 500 plus na wakacje? Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym 500 plus została przegłosowana w Sejmie 15 lipca. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i teraz czekamy na jej wejście w życie. Ostatnie prace techniczne kończą Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polska Organizacja Turystyczna. Ministerstwo Rozwoju informuje, że bon 500 plus na wakacje będzie realizowany od 1 sierpnia a dzień wcześniej rozpocznie się rejestracja na PUE ZUS.