Ruszają szkolenia z księgowości dla kół gospodyń wiejskich z Kujaw i Pomorza

- Koła gospodyń wiejskich korzystają z dotacji i dofinansowań, dlatego muszą rozliczać swoją działalność – przypomina Beata Krzemińska rzecznik prasowa marszałka województwa. - Księgowe są dodatkowym kosztem, więc KGW coraz częściej decydują się na samodzielne rozliczanie swojej działalności. Dlatego sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza przewodniczące i skarbniczki do zapisów.

Zapisy przyjmowane są pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 56 62 15 912. Liczba jest miejsc ograniczona.

- Na pewno się zapiszę, bo dotąd uczestniczyłam tylko w jednym takim szkoleniu i wtedy nawet nie wiedziałam, o co pytać – mówi Dorota Obłój, przewodnicząca KGW Morzewiec w powiecie bydgoskim. - To było szkolenie przez internet i odbyło się krótko po założeniu naszego koła w 2021 r. Wtedy nie miałam jeszcze żadnego doświadczenia, teraz wiem już dużo więcej. Trzeba uważać na wiele spraw, m. in. na słownictwo. Posiłkuję się poradnikiem księgowości, cały czas się uczę, dlatego chętnie wezmę udział w takim szkoleniu. Bardziej doświadczone panie też pewnie skorzystają, bo w księgowości ciągle następują zmiany.