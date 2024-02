Rybie łuski i wymiociny wieloryba. Tajemnicze i przerażające składniki, które kryją się w twoim kremie do twarzy

Rybie łuski

Rybie łuski używane są do uzyskania błysku makijażu. Zawierają go często takim jak lakier do paznokci, cień do powiek i szminka.

Grzebień koguta

Nasienie byka

Używane jest w wysokiej klasy szamponach i produktach do włosów. Nasienie jest bogate w białko, które może wzmocnić włosy. Wiele firm umieszcza go na swoich listach składników opisując bardziej subtelnie - jako „bydlęce osocze nasienne”.

Wymiociny wieloryba

Koński tłuszcz

Ptasie odchody

Łożysko kobiece

Śluz ślimaka

Płody po aborcji

To najbardziej kontrowersyjny składnik kosmetyków. Skąd tak koszmarny pomysł? Chodzi o zdolność do regeneracji jaka charakteryzuje skórę nienarodzonego dziecka. Pierwsze odkrycia w tej dziedzinie opublikował Uniwersytet w Lozannie. Odkrycie to zostało zastosowane m.in. w linii kosmetyków jednej ze szwajcarskich firm, która korzystała głównie z płodów sprowadzanych z Chin. Fakt ten ujawniła organizacja Children of God for Life.

Obecnie, w miarę jak świadomość kwestii etycznych rośnie wśród konsumentów, producenci kosmetyków muszą wziąć pod uwagę te obawy i dostarczać informacje dotyczące źródła składników używanych w ich produktach. Decyzja o wyborze kosmetyków pozyskiwanych z nietytpowych źródeł staje się więc indywidualnym wyborem każdego klienta.