Rynek w Brodnicy. Tajemnice trójkątnego rynku i spalonego ratusza w tym mieście

Rynek w Brodnicy - wizytówka miasta nad Drwęcą

- Nasz rynek powstał w średniowieczu w czasie lokowania miasta na prawie chełmińskim. Powstał przy głównym trakcie z Mazowsza do Gdańska, który przechodził przez rzekę Drwęcę – wyjaśnia nam Bartosz Markuszewski, pracownik Muzeum w Brodnicy . - Po przejściu Drwęcy, od południowej strony, czyli od Mazowsza, trakt przechodził pod Bramą Mazurską, której już nie ma, a zachowała się tylko stanowiąca jej część Baszta Mazurska. Trakt wychodził z miasta na północ Bramą Chełmińską, która z kolei zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Brodniczanie wiedzą to od przedszkolaka, ale czy pozostali mieszkańcy naszego regionu zdają sobie sprawę, że miasto nad Drwęcą może pochwalić niezwykłym, trójkątnym rynkiem, jedynym z dwóch o takim kształcie w Polsce? Podobny znajduje się w Łowiczu.

Od wspomnianej przeprawy przez rzekę, czyli od brodu, mogła zostać utworzona polska nazwa miasta. Ta teza dominuje, ale nazwa może też nawiązywać do Jeziora Niskie Brodno, którego południowa część znajduje się dziś w granicach Brodnicy (od północy). Niemiecka nazwa miasta Strasburg oznaczała zamek przy drodze. Obie nazwy funkcjonowały na przestrzeni wieków zamiennie, w zależności od tego w czyich rękach ten ośrodek miejski się znajdował.

Dziś na rynek można się dostać przez most nad bystrą rzeką i dalej na północ, choć to bardzo blisko, ulicą Tadeusza Kościuszki. Rynek otwiera się coraz szerzej tworząc nieregularny trójkąt.

Legenda o powstaniu rynku w Brodnicy

Jak przypomina pan Bartosz z powstaniem brodnickiego rynku wiąże się ciekawa legenda. Miasto miało narodzić się z woli i pod nadzorem (choć nie do końca) samego Boga. Rynek przybrał wydłużony trójkątny kształt po tym, jak Stwórca oderwany od pracy jakimś ważniejszym wydarzeniem położył kielnię na ziemi, a pracujący pod jego kierownictwem murarze odwzorowali ten kształt w terenie. I tak już zostało.

Drewniane domy murem otoczone w Brodnicy

Sercem systemu obronnego był oczywiście zamek krzyżacki wzniesiony w latach 1305-1339. Sercem duchowym, ale także mającym walory obronne, był kościół farny pow. św. Katarzyny, budowany od roku 1285 (istniejący do dziś). Całość – dla jeszcze lepszej osłony przez nieprzyjacielem - oblewały wody Drwęcy i fos. Mimo to miasto było otwarte dla tych, którzy złych zamiarów nie mieli, a świadczyć o tym miał herb - prawa dłoń, otwarta w geście powitania. To także współczesny herb Brodnicy.