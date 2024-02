Rynek w Golubiu-Dobrzyniu. Widać wysokie prawobrzeżne wzgórze nad Drwęcą

Granica na Drwęcy

W roku 1941 (okupacja niemiecka) Dobrzyń został przyłączony do Golubia i tak powstało jedno miasto Golub- Dobrzyń. Funkcjonowało do końca wojny, po czym dopiero w roku 1951 władze polskie ponownie połączyły oba ośrodki w jeden.

Drwęca stanowiła granicę między państwem krzyżackim a królestwem Polski w latach 1231‒1454. W roku 1772 (I rozbiór Polski) Golub przypadł Prusom, zaś Dobrzyń pozostał jeszcze w granicach naszego państwa. W roku 1793 (II rozbiór Polski) Prusacy wzięli też Dobrzyń i pozostali w nim do 1807, gdy wróciła tam Polska w ramach utworzonego przez Napoleona księstwa warszawskiego. W roku 1815 (po kongresie wiedeńskim) Dobrzyń wszedł w skład cesarstwa rosyjskiego pod szyldem zależnego od niego Królestwa Polskiego (potocznie zwanego Kongresówką). Golub wciąż był niemiecki… Odrodzona Rzeczpospolita wróciła zarówno do Dobrzynia jak i Golubia dopiero 17 stycznia 1920.

Miasto Drwęca przy ważnym szlaku

Słów parę o głównym placu - rynku w Golubiu-Dobrzyniu

Jego spadzisty dach spoczywa na słupie ustawionym pośrodku. Od pozostałych budynków wyróżnia się także charakterystycznym podcieniem, czyli pomieszczeniem otwartym na zewnątrz, podpartym belkami. W domu mieści się Informacja Turystyczna (czynna w sezonie, a poza nim w Urzędzie Miasta przy Placu Tysiąclecia 25.

Dom „Pod Kapturem” nie jest jednak, mimo że drewniany, najstarszy na Rynku – palma pierwszeństwa należy do kamienicy pod numerem 35 z początku XVII stulecia. Wybudowano ją na średniowiecznych fundamentach. Dom mieszczański z drugiej połowy XVIII stulecia znajduje się pod numerem 5. Budynek z pierwszej połowy XIX wieku znajdziemy pod "szesnastką", zaś z przełomu XIX i XX wieku pod "piętnastką".

- Dawniej na środku Rynku stał ratusz, po którym do naszych czasów nie zachował się najmniejszy ślad. Pod płytą Rynku zapewne zachowały się jego relikty – kontynuuje pan Zygmunt. - Ratusz mógł w jakiś sposób nawiązywać do tego wzorcowego dla całej ziemi chełmińskiej w Chełmnie, ale nie zachowały się żadne opisy co do jego kształty i wielkości. Siedzibę władz miejskich zaczęto budować zapewne równolegle z farą, czyli na przełomie XIII i XIV wieku.

Golub (na zdjęciu po lewej) oddziela od Dobrzynia rzeka Drwęca. Przez wieki stanowiła granicę państwową Marek Weckwerth

Ryszard Kowalski, miejscowy regionalista, podaje w publikacjach, iż pierwsza wzmianka o siedzibie władz miejskich pojawiła się dopiero w aktach procesów po wielkiej bitwie polsko-krzyżackiej pod Grunwaldem, a dokładniej pod datą 1413. Wtedy bowiem prokurator królewski Janusz z Sokołowa złożył na posiedzeniu sądu ławniczego królewski pozew dla zastępcy komtura golubskiego.