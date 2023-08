Rzecznik Sanepidu w Bydgoszczy: - Dawka infekcyjna Legionelli nie jest określona, zależy od odporności organizmu

Legionella może być niebezpieczna dla każdego organizmu? Nie każda osoba narażona na kontakt z bakteriami Legionella zachoruje. Najbardziej narażone są osoby mające choroby współistniejące, które palą papierosy i osoby w starszym wieku. Dawka infekcyjna nie jest ściśle określona i zależy od poziomu odporności danego organizmu. Objawy pojawiają się na ogół od 2 do 10 dni po zakażeniu, ale w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nawet po trzech tygodniach. Choroba zwykle rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i bólu mięśni. Następnie pojawia się suchy kaszel i problemy z oddychaniem, które mogą przechodzić w ciężkie zapalenie płuc. Większość chorych wymaga hospitalizacji i leczenia odpowiednimi antybiotykami. Do rozpoznania konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych.

Co należy zrobić, aby nie dopuścić do intensywnego rozwoju tej bakterii?

Zarządzający powinni dbać o sieć wewnętrznych instalacji wodnych w budynkach, o wdrożenie środków kontroli i nadzoru minimalizujących prawdopodobieństwo przeżycia bakterii Legionella i namnażania się ich w instalacjach wodnych. Działania profilaktyczne to m.in. regularne czyszczenie zbiorników wodnych i okresowe badanie wody w sieci wodociągowej, w urządzeniach klimatyzacyjnych i leczniczych, w urządzeniach sanitarnych. To również monitoring jakości ciepłej wody użytkowej, utrzymywanie właściwej jej temperatury. I tak w instalacjach wody zimnej poniżej 25°C, a nawet poniżej 20°C. Natomiast w instalacjach wody ciepłej - powyżej 50°C. Rekomendowane jest 55°C. Wskazane jest jak najbardziej regularne czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej, likwidacja nieużytkowanych punktów czerpalnych (krany/prysznice) oraz ślepych odcinków instalacji. Także unikanie małych prędkości przepływu i długich okresów bezruchu wody w instalacji.