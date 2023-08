Takie są objawy zakażenia bakterią Legionella. Legionelloza "choroba legionistów" i gorączka Pontiac OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Legionelloza to choroba wywoływana przez legionelle - groźne bakterie, które najczęściej występują w wodzie, w wodnych systemach chłodzących i systemach nawilżania powietrza. Objawy Legionellozy bardzo często przypominają grypę lub przeziębienie. Zakażenie może mieć łagodny przebieg, podobny do grypy – gorączka Pontiac - lub powodować chorobę legionistów, która jest ciężkim zapaleniem płuc. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakażenia bakteriami Legionella? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz objawy Legionellozy.