Rzeki i jeziora na Kujawach i Pomorzu wciąż są zaśmiecane. Kulturalni ludzie sprzątają brzegi

- W ostatni weekend wypoczywałam z rodziną nad brzegiem Jeziora Jezuickiego w Pieckach. To piękne miejsce, ludzie tu kąpią się, biesiadują, ale też często wyrzucają śmieci, w tym pozostałości po grillowaniu i resztki jedzenia. Pozostawiają po sobie fatalne świadectwo. Przecież za chwilę, gdy wrócą do domów, to wszystko rozwloką leśne zwierzęta – skarży się pani Agnieszka z Bydgoszczy.

Nasza rozmówczyni słyszała, że niektórzy ludzie zrzucają winę na bydgoskie morsy, ale ona wie, że to nieprawda. Miłośnicy kąpieli korzystają z dzikiej plaży w Pieckach cały rok, a wszystko co z sobą przywożą, skrupulatnie zbierają i zabierają ze sobą. Cenią sobie czystość i kulturę.