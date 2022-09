Sąd w Grudziądzu rozliczył kłusowników. Jak zostali ukarani za nielegalny połów ryb?

W marinie kłusował za pomocą "szarpaka"

30-letni Paweł M. na kłusowaniu przyłapany został w marcu 2022 roku. Nie dość, że nie miał prawa łowić ryb, to jeszcze robił to za pomocą "szarpaka". To narzędzie często stosowane przez kłusowników i zarzucane w miejscach, w których gromadzą się ryby. "Szarpak" ma dużą kotwicę, która przy wyszarpywaniu go z wody wbija się w ryby i je kaleczy. Paweł M. kłusował na terenie mariny nad Wisłą, czym spowodował straty na szkodę miasta Grudziądz.

Sąd w Grudziądzu ukarał Pawła M. grzywną w wysokości 800 zł, a zdecydował też o przepadku znalezionych przy nim wędki z kołowrotkiem oraz dwóch noży. Paweł M. musi też zapłacić 190 zł na rzecz Skarbu Państwa oraz tytułem pokrycia kosztów postępowania.