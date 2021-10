Samorządy bardzo się upolityczniły, stąd nierówności w dysponowaniu pieniędzmi

- Przedstawiciele rządu wyruszyli w Polskę z obietnicami pieniędzy z Nowego Ładu, ale nie wszyscy samorządowcy się cieszą. Obawiają się, że pieniądze wpłyną na konta tych samorządów, które są przychylne władzy. Słusznie się boją? - Nie do końca słusznie. Jeśli rządzący lansują tezę o zrównoważonym rozwoju, to myślę, że podział pieniędzy będzie relatywnie sprawiedliwy. Widzę też drugie dno, zwłaszcza że samorządy bardzo się upolityczniły, stąd te nierówności w dysponowaniu pieniędzmi. Jeśli spojrzeć na ścianę wschodnią Polski, to postępują tam bardzo duże inwestycje, czego nie widać w centrum czy w części Polski północnej, bo tak rozkładają się sympatie za i przeciwko rządzącym.

- Są samorządy, które w poprzednim rozdaniu nie mogły liczyć na „hojność” rządu. Ich przedstawiciele twierdzą, że właśnie z takich powodów, jak polityczne sympatie np. Ciechanów, Płock, Ostrów Wielkopolski, Białystok, Gdańsk, Lublin czy Wrocław znalazły się w gronie tych miast, które otrzymały wsparcie wynoszące zero złotych.

- Tak, jak powiedziałem, poziom upolitycznienia jest bardzo duży. Sądzę, że żadnej ze stron, ani samorządowej, ani rządowej nie zależy na tym, by eskalować istniejący konflikt. Trzeba robić wszystko, aby ten konflikt zneutralizować i pójść ścieżką poszukiwania kompromisu. Do wyborów jest jeszcze dużo czasu i rządzący mają świadomość, że trzeba zainwestować w całą Polskę, natomiast te elementy, które pojawiały się w poprzedniej dystrybucji środków, będą istniały gdzieś w tle. Nie jest to jednak powód, aby wychodzić na ulice, wręcz odwrotnie. Trzeba zastanowić się, co dalej, bo Polska relatywnie dobrze wychodzi z sytuacji postpandemicznej. Należy więc zainwestować środki, aby uruchomić potencjał nie tylko Polski centralnej, ale i lokalnej. Dla dobra ogółu byłbym więc za tym, aby pieniądze, jakie przeznacza rząd z Nowego Ładu, rozkładały się relatywnie równo.