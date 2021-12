Sanepid prowadził kontrole w powiecie włocławskim. Posypały się mandaty

- Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonują czynności kontrolnych przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej np. galerie handlowe, obiekty handlowo-usługowe, sklepy mało i wielkopowierzchniowe oraz restauracje. Uściślę, że chodzi o kontrole dotyczące personelu w ww. punktach. Sprawdzamy m. in., czy stosują się do wymogów epidemicznych, przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zapewnienia dla klientów płynu do dezynfekcji. W przypadku łamania standardów epidemicznych wskazanych w rozporządzeniach i ustawach przysługuje możliwość inspektorowi sanitarnemu nałożenia grzywny zgodnie z art. 116 Kodeksu wykroczeń – informuje Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.