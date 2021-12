Szpital we Włocławku znów wstrzymał przyjęcia na oddziały wewnętrzne

Ognisko koronawirusa na jednym z oddziałów wewnętrznych szpitala we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku do odwołania wstrzymał przyjęcia pacjentów na dwa oddziały wewnętrzne.

- W związku z ogniskiem Covid-19 w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii oraz całkowitym wykorzystaniem łóżek w II Oddziale Chorób Wewnętrznych z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do w/w oddziałów do odwołania - poinformowała dyrekcja lecznicy w piśmie z 30 listopada 2021 roku.

Pacjenci zgłaszający się do szpitala we Włocławku będą - w miarę możliwości - przekierowywani do innych placówek w regionie. Dyrekcja prosi też pacjentów, aby zgłaszali się do okolicznych szpitali.