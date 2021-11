Wydział Komunikacji we Włocławku zmieni siedzibę. Dokąd się przeniesie? [Zdjęcia]

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek funkcjonuje przy ul. Kościuszki 12. O planach zmiany lokalizacji Wydziału mówiono we Włocławku już od dawna. W 2018 roku zapadła decyzja o przygotowaniu dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Żytniej 55, w którym znajdowało się Centrum Opieki nad Dzieckiem, na potrzeby Urzędu Miasta. Do wspomnianego budynku planowano przeniesienie Wydziału Komunikacji. Rozważano przeniesienie tam również Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydział Komunikacji UM Włocławek przeniesie do budynku dworca PKP

- Mamy porozumienie z Polskimi Kolejami Państwowymi, że Wydział Komunikacji zostanie przeniesiony właśnie w to miejsce. Mamy już zarezerwowaną powierzchnię. Wydział będzie też przeorganizowany - zostanie stworzone specjalne miejsce, na wzór Biura Obsługi Mieszkańców. Robimy to z myślą o komforcie załatwiania spraw przez mieszkańców - poinformował Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Kiedy gotowy będzie nowy budynek dworca PKP we Włocławku?

Przypomnijmy, że wyburzanie starego budynku dworca PKP we Włocławku rozpoczęło się 30 sierpnia 2021 roku. Przetarg na budowę nowego dworca PKP we Włocławku wygrała firma Budimex z Warszawy. Z 13 złożonych ofert, propozycja warszawskiej firmy była najtańsza - wynosiła 25 mln 679 tys. zł. Inwestycja dofinansowywana jest z budżetu państwa. Na realizację wszystkich zaplanowanych robót Budimex ma ponad 540 dni. Budynek ma być gotowy jesienią 2022 roku (oddanie do użytku planowane jest na listopad), co oznacza, że Wydział Komunikacji będzie mógł przenieść się do nowego obiektu najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej PKP wynika, że Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek zlokalizowany zostanie na piętrze budynku.