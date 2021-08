Sanktuaria w regionie. Do tych miejsc świętych pielgrzymują od wieków Kujawiacy

W pobliżu Aleksandrowa Kujawskiego położona jest wieś Ostrowąs, gdzie wznosi się kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zbudowano go w latach 1914 -1921 na miejscu co najmniej kilku starszych. W jak wielu świątyniach modlili się parafianie, tego nie wiadomo, ale historia miejscowości i tutejszego kościoła zapisanych w kronikach pierwotnie jako Ostrawantz cum ecclesia (Ostrowąs z kościołem) sięga roku 1185, gdy należały do norbertanek z Płocka.

W XVIII-wiecznych kronikach znajdują się zapiski o pielgrzymkach i wotach oraz o tym, że czczony jest obraz, który ma cudowną moc. Matka Boża Pani Kujaw, bo o tym dziele nieznanego autora jest mowa, został umieszczony w połowie XVII stulecia w ołtarzu głównym ówczesnej świątyni. Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem adorowaną przez anioły. Obie postacie okryte są srebrnymi sukienkami.