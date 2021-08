Kujawsko-Pomorskie. Oto najpiękniejsze krajobrazy w regionie. Sam zobacz jak u nas jest pięknie! [zdjęcia]

TOP 10 krajobrazów Kujaw i Pomorza to rzecz jasna nasz subiektywny ranking, bo każdy człowiek może mieć swój ulubiony, a czasem wręcz ukochany krajobraz, w każdy razie taki, który nastraja go pozytywnie, relaksuje, podładowuje „baterie”.

Szczerze mówiąc, owe dziesięć miejsc to mało, bo moglibyśmy przedstawić także 20, 30, a może i 100. W zamian za to każdy krajobraz zdublowaliśmy – w drugim obrazku prezentując go albo z drugiej strony, albo w najbliższej okolicy.