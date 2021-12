Sara z Bydgoszczy ponad 2 lata walczyła z rakiem. Lekarze nie dawali jej większych szans. A ona go pokonała!

Bydgoszczanka w listopadzie 2019 roku poszła do lekarza. Spodziewała się rutynowej kontroli. Po tej wizycie życie 23-latki jednak do rutyny przez długi czas nie wróciło. Diagnoza brzmiała: nowotwór złośliwy jajnika. Wkrótce okazało się, że widać przerzuty do węzłów chłonnych. Zaczęła się walka z rakiem, pobyty w szpitalu, wyjazdy do specjalistów.

- Rok temu lekarze mówili, że w moim stanie nic nie da się już zrobić i pozostaje mi tylko leczenie paliatywne, a moja rodzina ma przygotować się na najgorsze - opowiada Sara.

W szpitalu w samym 2020 roku pacjentka spędziła ponad trzy miesiące. Rodzice wydawali tysiące złotych na prywatne konsultacje córki, jej fizjoterapię, leki, specjalne posiłki. Jedynie tata Sary pracuje. Mama musiała zająć się chorą córką, której najprostsze czynności, jak ubieranie się, sprawiało kłopot.