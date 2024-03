Nie jest jasne kto, jaka instytucja, odpowiada za informowanie ludności, gdzie w okolicy znajduje się schron. Tę kwestią ma dopiero rozstrzygnąć nowa ustawa o obronie cywilnej, która - jak powiedział ostatnio wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - została wygaszona razem z przyjęciem ustawy o obronie. - Brak zasad, trybu postępowania w przypadku alarmu, koordynatorów i współpracy z samorządami może doprowadzić do katastrofy – stwierdził.

- Nadal, choć od wybuchu wojny na Ukrainie minęły już dwa lata, nie wiem, gdzie szukać schronu na wypadek alarmu przeciwlotniczego. Nie wiem tego ani gdy jestem w swoim domu, ani w miejscu pracy. Władze w ogóle o tym nie informują, a w mieście nie ma drogowskazów czy innych wskazówek, które poprowadziłyby do miejsca schronienia – skarży się pani Anna , mieszkanka Bydgoszczy.

Mamy w regionie 11 tys. miejsc, by schronić się przed zagrożeniem wojennym

Co prawda w sytuacji kryzysowej (tak jak w przypadku zagrożeń pogodowych) możemy spodziewać się alertu na telefon z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (są też wojewódzkie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego) z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznych zachowań, ale lepiej przygotować się zawczasu.

I dlatego wspomnianej na wstępie pani Annie i wszystkim mieszkańcom regionu proponujemy zajrzeć na stronę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z naciskiem na tę pierwszą służbę, bowiem akurat na jej stronie informacja o schronach jest bardzo czytelna – umieszczona od góry w podłużnej niebiesko – żółtej zakładce MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA. Wystarczy kliknąć START i przenosimy się do ogólnopolskiej aplikacji „SCHRONY”. Potem najlepiej skorzystać z propozycji „Użyj bieżącej lokalizacji", która od razu przenosi nas w aktualne miejsce przebywania.

Najlepiej zrobić to już teraz, w czasie pokoju, aby zorientować się w temacie, zapamiętać najbliższe miejsca, gdzie można się schronić w razie niebezpieczeństwa. Bo co będzie, gdy w panice zgubimy telefon komórkowy albo rosyjska bomba (rakieta) zniszczy stację przekaźnikową? Nie będziemy mieli już tej podstawowej wiedzy.

W "Poradniku na czas kryzysu i wojny" Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czytamy: „Należy założy, że komunikacja telefoniczna w czasie kryzysu i wojny może by ograniczona. Słuchaj radia i oczekuj komunikatów służb, mediów oraz ALERT-u RCB. Zachowaj spokój, skoncentruj się i stosuj do ich wskazówek i poleceń. To może uratować Ci życie!

- Przygotowanie aplikacji „Schrony” (wykonanej na polecenie MSWiA – dop. autora) wymagało od nas dużego zaangażowania, nawet odłożenia na później innych mniej ważnych spraw. To była szeroko zakrojona akcja, która przyniosła jednak dobre rezultaty – powstało funkcjonalne narzędzie ułatwiające znalezienie schronienia w najbliższej okolicy przed różnymi zagrożeniami – mówi nam st. bryg. Małgorzata Jarocka- Krzemkowska, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dodaje, że oczekiwania społeczeństwa są większe, bowiem zdecydowana większość umieszczonych na interaktywnej mapie punktów wskazuje nie prawdziwe schrony, a zaledwie miejsca doraźnego ukrycia. Tyle, że budowa schronów to już nie kompetencja straży pożarnej.

W województwie kujawsko-pomorskim zinwentaryzowano 326 budowli ochronnych (w tym budowli niehermetycznych typu „U” i prawdziwych schronów "S") oraz ok. 12,5 miejsc doraźnego schronienia „MDS”, czyli piwnic pod domami, podziemnych garaży).