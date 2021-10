Ścieki nadal płyną do polskich rzek. "Wody Polskie" szukają wylotów rur

To dane na 30 września tego roku płynące z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które prowadzi weryfikację sytuacji formalnej i prawnej istniejących oraz nieczynnych urządzeń służących do odprowadza do rzek wszelkich nieczystości. Kontrole trwają, więc podane liczby mogą się zwiększyć.

Wielu

- Jednym z naszych priorytetów jest czystość rzek. Dlatego rozpoczynamy kontrole pozwoleń wodnoprawnych urządzeń odprowadzających ścieki do polskich rzek. Zidentyfikowaliśmy już ponad 20 tysięcy rur, a jedna trzecia z nich nie ma zezwoleń - powiedział prezes „Wód Polskich” Przemysław Daca.

Ich właściciele mogą spodziewać się sankcji administracyjnych.

Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska tylko 10 proc. rzek w Polsce jest czystych, stan 60 proc. jest umiarkowany, a 30 proc. słaby lub zły.