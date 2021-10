Dwugłos ws. planów zaostrzenia wysokości mandatów za wykroczenia drogowe

Trzeba postawić na lepsze szkolenie młodych kierowców

Rozmowa z Bogusławem Bachem, szefem Toruńskiej Akademii Jazdy, licencjonowanym kierowcą rajdowym

- Od 1 grudnia radykalnie mają wzrosnąć mandaty za wykroczenia drogowe. Teraz można otrzymać maksymalnie 500 -złotowy, a już wkrótce nawet 10 razy tyle. Czy to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa?

- Wysokość mandatów za wykroczenia drogowe w Polsce trzeba przeliczać na zarobki przeciętnego obywatela, a zatem jeśli wejdą w życie znacząco wyższe kary, wielu kierowców może mieć problemy finansowe. Z drugiej strony taryfikator mandatów nie był weryfikowany od bardzo wielu lat i kary się dewaluowały. Na Zachodzie kary są o wiele dotkliwsze i to przekłada się na kulturę jazdy. Jednak podwyżka mandatów w Polsce może świadczyć nie tylko o tym, że rząd chce podnieść bezpieczeństwo, ale także, że chce większych wpływów do budżetu. Moim zdaniem nie tędy droga.

- Zatem jaka powinna być ta droga?

- Trzeba postawić na edukację młodych kierowców i tych, którzy często naruszają przepisy. W naszym kraju istnieje system redukcji punktów karnych za wykroczenia – co pół roku można zapisać się na kurs, zapłacić kilkaset złotych, i po zaliczeniu zajęć kierowca jest „lżejszy” o 6 punktów. Tyle, że wielu z nich nie zwraca uwagi na to, co mają do powiedzenia wykładowcy - bawią się smartfonami czy laptopami. Czasem na ich uwagi odpowiadają szczerze, że przyszli tylko po to, aby zredukować punkty. Już jakieś 15 lat temu w środowisku szkoleniowców narodził się pomysł, aby postawić na lepszą edukację młodych kierowców, którzy – co potwierdzają statystyki – jeżdżą brawurowo i powodują najwięcej wypadków. Tyle, że politycy, niezależnie od barw partyjnych, nie aprobują tego pomysłu, obawiając się reakcji wyborców, że to niby ukryty podatek. A podniesienie mandatów nie jest nim?