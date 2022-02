Senator Antoni Mężydło o Donaldzie Tusku: - Nie rozumie o co tu chodzi

Przekażcie na WOŚP

Tusk "robi aferę"

Do sprawy w rozmowie z Salonem24 odniósł się toruński senator Antoni Mężydło (Koalicja Obywatelska): „Jaki zwrot? Pan premier Donald Tusk chyba nie rozumie, o co tu chodzi! To pieniądze, które i tak byśmy dostali, ale przy rozliczeniu rocznym podatku, PIT-u. To jest to 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jak się doliczy podatek to wychodzi 5 tysięcy; jak się podzieli przez 12, to wyjdzie 425 złotych. I to ma być podzielone w ten sposób, żebyśmy dostawali te pieniądze co miesiąc, a nie raz w roku większą kwotę”.

Senator wytknął Donaldowi Tuskowi, że bezzasadnie „robi aferę”, podczas gdy sam „zarabia tyle”.