Podają się za współpracowników urzędu gminy w Kowalu. To jest oszustwo!

Na nieuczciwy proceder pozyskiwania mieszkańców wsi do zakupu i montażu pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych uczulał ostatnio na swoich stronach internetowych Urząd Gminy w Kowalu. Bo do urzędników zaczęły docierać informacje, że do mieszkańców gminy pukają przedstawiciele handlowi podający się za pracowników czy współpracowników tutejszego urzędu. Dlatego Urząd Gminy w Kowalu ostrzegł mieszkańców, że pracownicy Urzędu Gminy w Kowalu nie odwiedzają nikogo w domach i nie nakłaniają do podpisywania żadnych umów.