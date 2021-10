Sensacyjny transfer. Marcin Gortat zagra dla toruńskiej drużyny!

O tym transferze szeptało się w Toruńskiej Lidze Koszykówki od dawna. Wcześniej na parkietach ligi nie brakowało byłych koszykarzy, przede wszystkim AZS, ale pierwszy raz zagra w Toruniu były zawodnik NBA. Autorem sensacyjnego transferu jest drużyna Kibice Sukcesu. Marcina Gortata do występu w jej barwach przekonał Jan Konikiewicz, zawodnik i szef tego zespołu.

- Z Marcinem rozmawialiśmy już o występie w toruńskiej lidze jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce. Miało to być wtedy trochę w innej formie, ale teraz Marcin jest bardzo dobrze przygotowany i chętny do uprawiania sportu. Zaliczył już dwa mecze w lidze amatorskiej w Łodzi, a my umówiliśmy się, że wystąpi na razie w jednym meczu. Kiedy to będzie? Niech to będzie tajemnicą, użyjemy naszej broni z zaskoczenia - uśmiecha się Jan Konikiewicz z drużyny Kibiców Sukcesu.