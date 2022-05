Sępoleńskie tężnie w remoncie. W kolejce molo i oświetlenie boiska treningowego na stadionie [zdjęcia]

Centrum Sportu i Rekreacji przed tygodniem przystąpiło do remontu dwóch mini tężni solankowych usytuowanych na promenadzie przy Jeziorze Sępoleńskim. Obiekty, które powstały w 2016 roku, w najbliższych dniach będą ponowne gotowe do użytku. Modernizacja była konieczna ze względu na częste awarie systemu, do których przyczynili się, niestety, sami mieszkańcy zaśmiecający koryta tężni. Największym problemem było właśnie zatykanie się odpływu.