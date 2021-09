Sępólno bez dofinansowania na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

W maju wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił nabór wniosków do Programu Centrum opiekuńczo-mieszkalnych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami z zapewnieniem wyżywienia i opieką pielęgniarską. Sępólno aplikowało o 3 miliony złotych na utworzenie placówki całodobowego pobytu dla ośmiu osób i dwunastu w pobycie dziennym. Dodatkowym założeniem było utworzenie klubu seniora, który ma na celu motywowanie seniorów do działań na rzecz pomocy i wolontariackich na rzecz innych. W ramach klubu miały być realizowane zadania w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechnianie kultury oraz organizacji i aktywizacji społecznej w odniesieniu do społeczności lokalnej.