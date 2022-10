Sępólno Kraj. nie będzie handlować węglem. „Nie mamy ani kompetencji, ani warunków"

- To zupełnie co innego niż zabezpieczenie mieszkańców w ciepło. W naszym przypadku, by zacząć handlować węglem, trzeba zmienić umowy spółek, które w swoim zakresie mają różnego rodzaju działalność, ale żadna nie ma działalności sprzedaży węgla. By do tego doszło, musi się pojawić uchwała rady miejskiej, zmieniony akt założycielski spółki, wpis do rejestru sądowego i urzędu skarbowego. Oprócz tego, zapewnione muszą być miejsce i narzędzia: sprzęt, waga i przeszkoleni ludzie – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.