Sępólno Krajeńskie witało wiosnę z wolontariuszami z Gruzji, Turcji i Azerbejdżanu. Zobacz zdjęcia!

- A tu zawsze są takie imprezy? No fajna taka zabawa – zapytała nas pani Teresa, która odwiedziła sępoleński rynek razem z 4-letnią wnuczką Mają. Seniorka przeprowadziła się niedawno z Bydgoszczy do Sępólna i stwierdziła, że na co dzień jest w tym mieście bardzo spokojnie.

Powitanie wiosny to cykliczna impreza zainicjowana kilkanaście lat temu przez Klub Młodych Twórców działający przy Stowarzyszeniu Dorośli-Dzieciom. Po dłuższej przerwie, w czwartek, 14 marca, impreza wróciła do centrum miasta. Zapytaliśmy organizatorów, czy w Sępólnie Krajeńskim wiosna przychodzi tydzień wcześniej, bowiem pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada 21 marca.