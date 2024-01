Setki ogłoszeń w internecie na sprzedaż cukru z Ukrainy. "Tracimy przez to rynek włoski"

- I jestem w szoku. Ogłoszeń są setki. Ukraiński cukier sprzedaje się u nas tonami. U wielu z handlarzy minimalne zamówienie wynosi 20 ton. Cukier pakowany jest w torbach po 50 kg. Wszystko jest przeliczone pod dalszą dystrybucję: 14 big bagów na palecie waży 600 kg, na tira wchodzą 33 palety, itd. To musi się odbić na polskim rynku cukru. Tylko współczuć rodzimym plantatorom buraków. Jak oni to przetrwają?

- Wczoraj rozesłałem kolegom informację, w którym markecie można w tym tygodniu kupić cukier po 3,39 zł za kilogram, a oni mnie wyśmiali, bo kupują cukier taniej, ale przez internet. Tyle, że jest to cukier z Ukrainy – dodaje pszczelarz z powiatu chełmińskiego. Czytelnik przejrzał kilka portali handlowych.

Embargo potrzebne natychmiast

Pisaliśmy o tym, że w grudniu 2023 r. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zaapelował do Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, o natychmiastowe embargo na przywóz cukru z Ukrainy. Zostało już ono wprowadzone na Słowacji i Węgrzech.

Nie ma możliwości eksportu naszego cukru

- Mamy bardzo poważny problem z cukrem, co się odbije na rynku. Tu prowadzimy pewne rozmowy w tym zakresie. Rośnie produkcja. Stajemy się dużym producentem cukru. Był dobry rok poprzedni, jeśli chodzi o plony buraka cukrowego. Ale rośnie również produkcja cukru i zwiększa się uprawa buraka na Ukrainie. Myśmy byli eksporterem cukru do różnych krajów europejskich, a teraz poszedł tam cukier ukraiński i nie ma możliwości eksportu naszego cukru - przyznał na antenie.

Włochy są drugim eksporterem cukru z Polski

Plantatorzy mówią, że tracimy przede wszystkim rynek włoski. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi, w 2023 r. Włochy były drugim eksporterem polskiego cukru po Niemczech. Rok wcześniej – czwartym, po Niemczech, Rumunii i Węgrzech. - Szkoda tej straty, bo rynek włoski udało się znacznie rozbudować w 2023 roku – podkreślają plantatorzy.

Potwierdzają to dane z resortu rolnictwa: od stycznia do września 2023 r. sprzedaliśmy Włochom 36 083 ton cukru, rok wcześniej w tym samym okresie było to 14 070 ton.