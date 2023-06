Sezon kajakowy w pełni. Tutaj można wybrać się na spływ w Kujawsko-Pomorskiem

Szczególnie gwarno – co nie powinno dziwić – robi się w weekendy, a jeśli do tego dopisze pogoda (właśnie zbliżają się kolejne ciepłe dni), ruszają całe zastępy spragnionych wodnej przygody śmiałków.

Z Janikowa na Brdę

Tak było w miniony czwartek na 17-kilometrowym odcinku bydgoskiej Brdy z dzikiej plaży w Smukale do przystani „Zimne Wody”, która znajduje się 4,5 km od ujścia rzeki do Wisły. W ramach projektu „Poznaj Polskę" oraz innowacji pedagogicznej ,,Żyj bez nałogów - aktywnie spędzaj czas wolny" popłynęli uczniowie klas siódmej i ósmej ze Szkoły Podstawowej w Janikowie. Niektórzy byli na spływie pierwszy raz.

Płyną i doświadczeni, i całkiem początkujący, a wszystkich łączy chęć poznania rzeki, która zawsze jest niezwykła i zmienna niemal jak pogoda. Ci, którzy spróbowali raz, robią to – to pewne - drugi i kolejne razy.

W ramach wyjazdu do Bydgoszczy uczniowie mieli też okazję zwiedzić Muzeum Kanału Bydgoskiego, Wyspę Młyńską z jej zrewitalizowanymi zabytkami, Wenecję Bydgoską.

Słodownicy i browarnicy na Drwęcy

Na wodach regionu odbywają się także spływy zapowiadane w kalendarzu imprez. Za nami m.in. 26. Spływ Kajakowy Słodowników i Browarników (7-11 czerwca) na Drwęcy z Nowego Miasta (Lubawskiego) do Tamy Brodzkiej (61 km), który jak zwykle zgromadził stałe i pokaźne grono wodniaków z naszego regionu i niemal z całej Polski (183 uczestników).

Z Fordonu przez przekop mierzei

Grzegorz Rajewski nie może wysiedzieć w domu i już w najbliższą sobotę 17 czerwca na czele kilku kolegów z Bydgoszczy, Torunia i z Pałuk wyrusza w rejs z bydgoskiego Fordonu do... Fordonu (ok. 540 km). Popłyną do niedzieli.