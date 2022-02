Siatkarski Puchar Polski. Krótka przygoda Polskich Przetworów Pałacu Bydgoszcz [zdjęcia]

Leclerc Moya Radomka - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:0

Sety: 25:20, 25:14, 25:16

Radomka: Murek 10, Moskwa 10, Zaroślińska-Król 18, Wójcik 4, Freya 6, Skorupa 1, Witkowska (libero) oraz Biała 4, Kobus, Adamek (libero).

Pałac: Bozdeva 5, Majkowska 3, Bałdyga 2, Szperlak 9, Hage 4, Szczepańska-Pogoda 5, Saad (libero), Justka (libero) oraz Cassemiro, Różyńska 2.

Przed wyjazdem do Radomia okazało się, że nie może pojechać rozgrywająca Magdalena Mazurek, którą w Bydgoszczy zatrzymały sprawy osobiste. Ogłoszono także, że środkowa Kamila Kobus została wypożyczona z Pałacu do Radomki. Z kolei do bydgoskiego zespołu została dołączona juniorka Dominika Surlit, grająca jako przyjmująca.

