Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz rozpoczynają sezon. Celem awans do Plus Ligi

- Nasz cel i marzenie się nie zmieniają: chcemy wywalczyć awans do Plus Ligi - podkreśla Wojciech Jurkiewicz, prezes bydgoskiego klubu. - Zdajemy sobie sprawę, że o awans nie będzie łatwo. Ten sezon będzie pewnie jeszcze bardziej wyrównany i zacięty niż poprzedni. Kilka zespołów zgłasza gotowość do walki o najwyższe cele. Pierwsze mecze tylko potwierdziły, że w tej lidze nie będzie chłopców do bicia i w każdym meczu trzeba będzie grać na sto procent, by wywalczyć wygraną. Wierzę, że zespół, który zbudowaliśmy w Bydgoszczy, pokaże się z jak najlepszej strony. Jesteśmy wszyscy bogatsi o doświadczenia z poprzedniego sezonu i liczymy, że teraz one zaprocentują. Cieszymy się, że wracają kibice do hal i będzie można rozgrywać mecze w normalnej atmosferze. Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze mecze do Immobile Łuczniczki - zachęca szef klubu.