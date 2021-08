Sieci handlowe nie chcą wieprzowiny. Branża świń: Polska uzależni się od zagranicznego mięsa

- Od 2014 roku polscy hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przetwórcy mięsa wieprzowego zmagają się z postępującym na terenie kraju afrykańskim pomorem świń. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy strefa III ASF powiększyła się o ok. 10 - 20 proc. Oznacza to, iż obecnie aż 30 proc. krajowej produkcji tuczników znajduje się w przedmiotowej strefie. Najbardziej dotknięte regiony, tj. Wielkopolska, pow. piotrkowski (Grabica), pow. żuromiński (Żuromin – Lubawa), charakteryzują się wysokim stopniem specjalizacji w produkcji trzody chlewnej, a dla wielu z tamtejszych gospodarstw chów trzody chlewnej jest podstawowym źródłem dochodu. Oceniamy, że zakłady ubojowe korzystające z zaplecza surowcowego znajdującego się ww. regionach mogą ubić zaledwie około 50% tuczników w III strefie ASF - to fragment listu, który został skierowany na biurko Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa.